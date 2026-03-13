كوبر تؤكد لـ«بن فرحان» تضامن لندن مع الدول المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خلال لقائها في العاصمة الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، مساء الخميس، تضامن بلادها مع الدول المتضررة من الاعتداءات "الغاشمة" التي تشنها إيران .

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى في ديوان الوزارة بالرياض مساء الخميس، مع وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإستراتيجية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية، والجهود المشتركة حيالها".

وخلال اللقاء، بحسب "واس"، أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن إدانة بلادها للاعتداءات الغاشمة التي تشنها إيران على المملكة وعدد من دول المنطقة، مؤكدة تضامن بلادها مع الدول المتضررة، وضرورة تضافر كافة الجهود لدفع المنطقة تجاه الاستقرار والسلام.

ووصلت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الى المملكة العربية السعودية الخميس، لإبداء التضامن مع حلفاء المملكة المتحدة في الخليج فيما تواصل إيران إطلاق الصواريخ والمسيرات على جيرانها.

وتعد زيارة كوبر أول زيارة من نوعها للمنطقة من جانب وزير بريطاني منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وجاء وصولها إلى الرياض بعد ساعات من إعلان السعودية أنها أسقطت مسيرة تستهدف الحي الدبلوماسي في العاصمة ومسيرة أخرى كانت متجهة صوب حقل نفط في شرق البلاد.

ومن المتوقع أن تناقش كوبر خلال زيارتها التعاون البريطاني مع الخليج بشأن التصدي للأزمة وتأثير ارتفاع أسعار النفط وفقا لوسائل الاعلام البريطانية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: "الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متقلبا بشدة، وأولويتنا هي سلامة وأمن المواطنين البريطانيين إلى جانب دعم شركائنا عبر المنطقة الذين يواجهون القصف المتواصل".

وتابعت: "لهذا من المهم للغاية لي أن أكون هنا في السعودية وهي شريك أساسي للمملكة المتحدة في منطقة الخليج التي تم استهدافها بهجمات متهورة من جانب النظام الإيراني والتي ساعدت المواطنين البريطانيين على العودة إلى ديارهم والتي تعمل على الحفاظ على أمن الطاقة وإمداداته".