انتقد الإعلامي عمرو أديب، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها زيت الطعام مؤخرًا، معلقا: «أنا معرفش آكل الفول من غير زيت، ونغرقه زيت!».

وشدد خلال برنامج «الحكاية» أن الأمر يتطلب «حلا»، مساء السبت، قائلا: «تصريحات الحكومة: (أننا نشكرك وأنت تحملت، والأسعار انخفضت)، إحنا لازم نشوف حل، أنا فاهم أن الحكومة تدعم قطاعا كبيرا من الناس تحت الطبقة المتوسطة، لكن الطبقة المتوسطة والشريحة العليا من الطبقة المتوسطة تعاني.. تعاني».

وطالب بضرورة إيجاد الحلول لهذه الفئة ، قائلا: «يجب أن هناك حلول وتعويض».

وأشار إلى أن الكثيرين في القطاع الخاص لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، متابعا: «عندما قلت الذي يتقاضى 10 و15 ألفا يعاني، ناس كثير زعلت وقالت أتكلم عن نفسك، و 4 و 5 آلاف جنيه يعيشوك، يعيشوني إزاي!».

واستشهد باحتجاجات عمال النادي الأهلي «نادي المليار» الذين طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، ساخرًا: «رضينا بالحد الأدنى والحد الأدنى مش راضي بينا».

وطالب القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الأجور، قائلا: «أنا أهيب بالقطاع الخاص، اللي بيكسب قد كدا، أعطوا الناس حدها الأدنى، أنت إزاي شايف إن فيه حد هيعيش بـ 5 أو 6 أو 4 و 3 والكلام الغريب ده! الكثير من الناس يعانون من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص».