أتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تغلب نادي أتلتيكو مدريد على ضيفه، برشلونة، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميترو بوليتانو، جيدة المستوى، وسط سيطرة شبه كاملة لأتلتيكو مدريد في الشوط الأول، واستحواذ متبادل في الشوط الثاني.

وتقدم أتلتيكو مدريد في النتيجة بالدقيقة السابعة، بهدف لإريك جارسيا، لاعب برشلونة في مرماه، بعد خطأ فادح من الحارس، خوان جارسيا، فيما سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 33، سجل اللاعب النيجيري، أديمولا لوكمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، قبل أن يتمكن جوليان ألفاريز من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن باو كوبارسي، لاعب برشلونة من هز شباك أتلتيكو مدريد، إلا أنه قد تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، فيما حصل إريك جارسيا، مدافع البلوجرانا على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

ومن المُقرر، أن يواجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 3 مارس المقبل، على ملعب كامب نو.