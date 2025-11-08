عمرو أديب يطالب لاعبي الزمالك بنزول المباراة بالجلاليب البيضاء: شامم ريحة النصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه الإعلامي عمرو أديب، مناشدة خاصة للاعبي نادي الزمالك، مطالبا بنزول المباراة بالجلباب الأبيض في مباراتهم المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

وكشف خلال برنامجه «الحكاية» عن إحساسه الذي يسيطر عليه قبل المباراة، قائلا: «العبوا بكرة بالأبيض، حاسس إن روحي فيها حاجة، شامم ريحة النصر».

وأضاف في إشارة للنادي الأهلي: «شامم إن نادي المليار ممكن يتغلب بكرة».

وعبر عن تفاؤله بالجلباب الذي يرتديه وفرص الزمالك في تحقيق الفوز، معلقا: «شامم إن الجلابية بأصالتها ومعاصرتها بكرة تعمل ماتش كويس».

ووجه دعوة للاعبين، قائلا: «انزلوا بكرة بجلاليب، هاتوا جلاليبكم معاكم.. الجلابية البيضاء أم خطين حمر.. حاسس إن بكرة الزمالك هيعمل شيء مختلف، يجيب جونين ثلاثة».

وأضاف أن ارتداءه سيحمي مرمى الفريق، قائلا: «ميزة الجلابية هتخلي حارس مرمى الزمالك مفيش كورة تعدي بين رجليه، لأن الجلابية دي ميزتها إن مفيش كورة تعدي من بين رجليك خالص».