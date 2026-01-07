مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس صلاح فقط

أكد إيميرس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن مواجهة مصر في أمم إفريقيا لن تتعلق بمحمد صلاح وحده، مشددًا على صعوبة المواجهة في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

ويلعب المنتخب الوطني المصري مع نظيره المنتخب يوم السبت المقبل، في التاسعة مساءً على ملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقال إيميرس فايي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «canal+» الفرنسية: «بدأنا المباراة ضد بوركينا فاسو بقوة كبيرة، وضغطنا عليهم منذ البداية، وكنّا جيدين في الاستحواذ على الكرة وسجلنا هدفين».

وأضاف: «سيطرنا على الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجحنا في تسيير المباراة وفزنا بثلاثية نظيفة بأداء مقنع.. نحن لسنا هنا للتباهي، سنخوض المباراة أمام مصر بكثير من التواضع والتركيز، والآن سنبدأ التحضير للمباراة القادمة أمام مصر».

وتابع: «محمد صلاح لاعب كبير، لكننا سنلعب ضد منتخب مصر، لن يلعب صلاح بمفرده، لذلك لن نركز عليه وحده، سنركز على الفريق المصري ككل ونأمل أن نتمكن من بلوغ المربع الذهبي».

وأوضح: «سنحلل نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري، وسنحاول ببساطة فرض أسلوبنا.. نعمل بهدوء، وهذا ما سنواصل القيام به حتى مباراة مصر ولن نبالغ في الحماس ولن نبدأ بالحديث عن اللقب».

وكشف: «كان لدينا هدف واضح قبل قدومنا إلى هنا، وما زال هو نفسه، سنواصل العمل في صمت، ونتقدم خطوة بخطوة، ونتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى».

وأتم: «نحن لا ننظر إلى الخصم الذي يقف في طريقنا، لدينا هدف وإذا أردنا الذهاب إلى خط النهاية، فعلينا أن نكون قادرين على مواجهة أي فريق».