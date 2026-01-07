سلامة الغذاء تعلن سحبا احترازيا لدفعات من حليب أطفال نان فى مصر

- آثار بكتيرية وراء السحب بعد رصد مادة قد تسبب قيئًا شديدًا

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ سحب احترازى لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله فى مصر (حليب «نان»)، وذلك فى ضوء إخطار رسمى ورد إليها من نستله مصر يفيد بتنفيذ سحب طوعى احترازى لهذه الدفعات.

وأرجعت الهيئة، فى بيان صادر اليوم، سبب السحب الاحترازى إلى رصد وجود آثار لمادة «Cereulide»، الناتجة عن بكتيريا «Bacillus cereus»، فى أحد المكونات الأولية «زيت حمض الأراكيدونيك – ARA» المستخدم فى التصنيع، وهى مادة قد تؤدى، فى حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.

وأضافت الهيئة أنه تم تنفيذ سحب احترازى فورى للدفعات محل التحذير اعتبارًا من 7 يناير 2026، مع متابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله، وإلزام الموردين والموزعين بالوقف الفورى لتداول المنتجات التى تحمل أرقام التشغيلات المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بضرورة التحقق من أرقام التشغيلات المدونة على العبوة، وفى حال تطابق بيانات المنتج، يُوصى بالتوقف الفورى عن استخدامه والتخلص منه بطريقة آمنة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتى كإجراء احترازى استباقى فى إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، ولا سيما الأطفال.

وفى سياق متصل، قالت شركة نستله للأغذية، فى وقت متأخر من يوم الإثنين الماضى، إنها ستسحب كميات محددة من حليب الأطفال «سما» فى بعض الدول خارج مصر، وكذلك حليب الأطفال المخصص للمرحلة العمرية التالية، بسبب احتمال وجود مادة سامة يمكن أن تؤدى إلى الغثيان والقيء وتقلصات بالبطن.

ونشرت شركة نستله و**وكالة المعايير الغذائية البريطانية** قائمة ببيانات الدفعات الخاصة بالمنتجات التى يتعين عدم تناولها، محذرتين من احتمال وجود مادة السيريوليد السامة.

وقالت وكالة المعايير الغذائية البريطانية إن «مادة السيريوليد مستقرة حراريًا بدرجة كبيرة، ما يعنى أنه من غير المحتمل إيقاف نشاطها أو تدميرها عن طريق الطهى أو استخدام الماء المغلى أو أثناء تحضير حليب الأطفال»، مشيرة إلى أنه فى حال تناولها يمكن أن تؤدى إلى ظهور الأعراض بسرعة.

وفى هذا الإطار، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أمس، أن منتج حليب الأطفال «سما» المشار إليه غير مسجل بإدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فى جمهورية مصر العربية، ولم يتم منحه أى تراخيص للاستيراد أو التداول، كما أنه غير متداول بالأسواق المصرية.