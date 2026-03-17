الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء موجة هجمات جديدة على أهداف في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أنه بدأ في استهداف مواقع تابعة للنظام الإيراني في طهران.

وقال الجيش في بيان إنه "بدأ موجة واسعة من الضربات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في طهران".

وأضاف البيان أن الجيش بدأ أيضا "موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في بيروت".

وفي وقت سابق بدقائق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد "صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد أشعلتا الصراع الحالي في الشرق الأوسط من خلال هجمات واسعة النطاق على طهران في 28 فبراير.