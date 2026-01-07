رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين

كشف الفنان رامي وحيد حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم حلم العمر بطولة الفنان حمادة هلال، بعد منشور انتشر عبر استوري حسابه على موقع فيسبوك، مؤكدًا أنه لم يعلن عن وجود جزء ثاني من الفيلم، وأن الاستوري كان منشورًا لأحد متابعيه أعاد نشره فقط.

وأضاف رامي وحيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم: "أنا كنت نايم، وصحيت لقيت كل ده حاصل. حد من الجمهور اللي بيحب الفيلم كتب عنده ونفسه يكون فيه جزء تاني، وعمل منشن ليّ ولحمادة هلال، وأنا عملت ريبوست بس، ولم أعلن عن ذلك نهائيًا. الناس دايمًا بتحب الفيلم وبتتمنى جزء ثاني بسبب حبهم لفيلم العمر الأسطوري وبطله العظيم حمادة هلال. ونحن محظوظون بحب الناس لكل عناصر الفيلم العظيمة مثل وائل إحسان ومحمد السبكي ونادر صلاح الدين، والموسيقى التصويرية لراجح داود."

وعن رد المؤلف نادر صلاح الدين وهجومه، قال رامي: "أنا بعيد عن التريندات وأي شيء فيه جدل بتجنبه لراحة دماغي. لا أحب الرد على من أساء لي، فالكثير من الناس في ضغوطهم يقولون أشياء صعبة. علاقتنا كانت طيبة، وأنا مستغرب من كلامه، وأحترم الناس اللي بتحبني وأتمنى دائمًا أكون عند حسن ظنهم. لقد قضيت سنتين خارج مصر للعمل على تطوير حياتي المهنية في التمثيل، وعملت فيلمين في أمريكا أحدهما حصل على جوائز، وأنا مستعد لفيلم مهم بدور أساسي."

وأكمل موجّهًا رسالة إلى نادر صلاح الدين: "ربنا معاك. أنا لا أرد على من يقول أشياء سلبية، وفرحان بردود فعل الناس، فهناك حب كبير من الجمهور. أحترم الجميع وأحمل اسم رجل عظيم لم يرد إساءة لأحد أبدًا. الردود الإيجابية من الجمهور كافية."

وكان المؤلف نادر صلاح الدين هاجم رامي وحيد بعد تصريحات الأخير حول جزء ثانٍ للفيلم، وقال في تصريحات صحفية:

"ده فنان مش لاقي شغل يعملها، فطلع قال فيه جزء تاني عشان المنتجين يكلموه.. وبعدين أنت مكنتش البطل الأساسي عشان تطلع تتكلم."