الجيش السوري يتهم قوات قسد باستهداف المدنيين الراغبين في الخروج من حلب

قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، إن الجيش لم يبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة قوات «قسد»، وما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.

واتهمت الهيئة في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، مساء الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية باستهداف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج.

وأضافت: «قريباً سيتم بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي من بطش تنظيم قسد».

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يدخل حيز التنفيذ الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان: «يعد حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، ونؤكد على أهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد».