الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد انفجارات بركانية في أكثر البراكين نشاطا

ذكر مسئولون اليوم الأربعاء أن سلسلة من الانفجارات البركانية الخفيفة في أكثر البراكين نشاطا في الفلبين دفعت إلى إجلاء حوالي 3 آلاف قروي من منطقة خطر دائمة تقع على سفوحه.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار المكون من 5 درجات حول بركان مايون في مقاطعة ألباي الشمالية الشرقية إلى المستوى 3 أمس الثلاثاء بعد رصد انهيارات صخرية متقطعة، بعضها بحجم السيارات من فوهة البركان في الأيام الأخيرة إلى جانب تدفقات بركانية فتاتية مميتة وهي عبارة عن انهيار سريع الحركة من شظايا الصخور شديدة السخونة والرماد والغاز.

ويشير مستوى الإنذار 5 إلى حدوث ثوران بركاني انفجاري كبير، غالبا ما يصاحبه انبعاثات عنيفة من الرماد والحطام وتساقط واسع النطاق للرماد.