تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة فى ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك من خلال التقرير الذى عرضه المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم أهمية استمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وبأسعار عادلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد حالات الاحتكار والغش التجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة تداول السلع الغذائية.

من جانبه، أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملات التموينية التى نُفذت خلال شهر ديسمبر أسفرت عن تحرير 1801 محضر تموينى متنوع بمختلف مراكز وقرى المحافظة، شملت مخالفات فى قطاعات المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية.

وأشار إلى أنه تم تحرير 1074 محضرًا فى قطاع المخابز والمطاحن، تضمنت مخالفات نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدى مدعم، والتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود سجلات أو موازين، إلى جانب مخالفات أخرى متعلقة بالتشغيل وعدم الالتزام بالضوابط التموينية.

وفيما يخص قطاع الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 727 محضرًا شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمى، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وانتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية والدوائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، فضلًا عن مخالفات الغش التجارى، وتداول سلع مجهولة المصدر، ومخالفات خاصة بتجار التموين والصيدليات والمستلزمات الطبية والمواد البترولية.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، من بينها دقيق بلدى مدعم محظور تداوله، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وزيوت فاسدة، ولحوم ومصنعات لحوم غير صالحة، وأدوية بشرية وبيطرية منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية وألعاب نارية محظور تداولها، إلى جانب سلع ناقصة الوزن وأخرى مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد أن الحملات التموينية مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، فى إطار خطة شاملة لضبط الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع أى ممارسات تضر بالمستهلك أو الاقتصاد المحلى.