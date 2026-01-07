ضياء رشوان: الولايات المتحدة لم تسيطر بعد على نفط فنزويلا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الحديث عن تغير محتمل في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط يرتبط بما يُثار حول فنزويلا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لم تسيطر فعليًا حتى الآن على أي موارد نفطية، وإنما تسعى إلى ذلك في إطار شروط معقدة تتعلق بإدخال الشركات الأمريكية وتوفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة تسمح بعمليات التنقيب والإنتاج.

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي نانسي نور، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، مع قدرة إنتاجية قد تصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا، إلا أن تحقيق ذلك يظل مرهونًا بالوضع السياسي الداخلي.

وأشار، إلى أن البلاد ذات مساحة واسعة وبعيدة جغرافيًا عن الولايات المتحدة، وأن أي مقاومة داخلية قد تُفشل بالكامل أي مشروع نفطي، في ظل طبيعة مجتمعات أمريكا اللاتينية المعتادة على حروب العصابات.

وحول دلالات سقوط نظام نيكولاس مادورو، أشار رشوان إلى أن تحركات ترامب تنسجم مع ما يُعرف بمبدأ الرئيس مونرو، الذي يعتبر أمريكا اللاتينية والوسطى مجالًا حيويًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح، أن هذا المبدأ يفسر تركيز الإدارة الأمريكية على التحرك شمالًا وجنوبًا، وليس شرقًا أو غربًا، وأن اهتمام واشنطن بالشرق الأوسط لن يتراجع كليًا، لكنه قد يتأثر بانشغالات أخرى، مع بقاء المنطقة مؤثرة على الأمن القومي الأمريكي بشكل غير مباشر.

