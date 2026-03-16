حصلت الممثلة إيمي ماديجان، على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، في الدورة الـ98، وذلك عن دورها في فيلم "أسلحة - Weapons".

ونافسها على الجائزة كلا من إيلي فانينج عن دورها في فيلم "القيمة العاطفية - Sentimental Value"، وإنجا إبسدوتر ليلياس عن دورها في فيلم "القيمة العاطفية - Sentimental Value"، وونومي موساكو عن دورها في فيلم "الخطاة - Sinners"، وتيانا تايلور عن دورها في فيلم "معركة تلو الأخرى - One Battle After Another".

ويتنافس عدد من الأفلام على 24 جائزة أوسكار في الدورة الـ98، في حفل توزيع الجوائز الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الآن، بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدم الحفل الكوميدي كونان أوبراين.