صحيفة مغربية: حسام حسن مهدد بالإيقاف لنهاية أمم إفريقيا

كشف تقرير صحفي مغربي عن إمكانية إيقاف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

وتأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي من البطولة، بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الإثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وكتبت صحيفة «هسبورت» المغربية: «مدرب منتخب مصر، حسام حسن، مهدد بالإيقاف لـ3 مباريات بعد استفزاز الجماهير المغربية في مباراة بنين».

وأوضحت الصحيفة أن المادة 147 في لوائح لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على "أي شخص يستفز الجماهير أثناء المباراة يعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دولار».

وفي حال معاقبة حسام حسن بناء على تصرفه في مباراة بنين بعد التوجه لجماهير المغرب والإشارة ضدهم بعد الهدف الثالث لمحمد صلاح.