قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن إجمالى طول شبكة السكك الحديدية فى مصر يمتد إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، وتمثل شرايين حياة لا تعرف التوقف، تجمع قلوب المدن بأوصال القرى، وتحمل آمال المصريين وأحلامهم، إلى جانب دورها المحورى فى نقل مستلزمات البناء والتنمية إلى مختلف ربوع الجمهورية.

وأضافت الهيئة، فى منشور لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم، أنها تُسير يوميًا ما يقرب من 1000 رحلة قطار، تنقل نحو 1.2 مليون راكب يوميًا على مختلف خطوط الشبكة، فضلًا عن مساهمتها فى نقل حوالى 7 ملايين طن بضائع سنويًا، بما يعكس حجم الدور الاقتصادى والاجتماعى الذى تضطلع به السكك الحديدية فى دعم حركة النقل والإنتاج.

ونوهت إلى أنها تُعد أحد أقدم وأهم المرافق الحيوية فى الدولة المصرية، إذ رافقت مسيرة التنمية منذ عام 1854، لتظل على مدار أكثر من قرن ونصف شريانًا رئيسيًا يربط أطراف الوطن ويخدم المواطن المصرى، وصولًا إلى مرحلة «الجمهورية الجديدة» التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى تطوير منظومة النقل.

وتابعت أنه منذ عام 2014 وحتى الآن شهدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أكبر عمليات تحديث وتطوير فى تاريخها، محققة طفرة شاملة فى مختلف القطاعات، وتركزت ملامح هذا التطوير فى عدة محاور رئيسية، شملت تحديث أسطول الوحدات المتحركة، وتطوير نظم التحكم والسيطرة، وتحسين البنية الأساسية، ورفع كفاءة ورش الصيانة، إلى جانب الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة التطوير.

وفى سياق آخر، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 926 ثانية فاخرة من محطة الإسكندرية إلى محطة سوهاج، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل، فى إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الاستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وأشارت الهيئة، فى بيان لها اليوم، إلى أنه من المقرر أن يصل القطار إلى محطة سوهاج فى تمام الساعة 13:35 ظهرًا، على أن يعود بقطار 929 من سوهاج فى الساعة 15:30 عصرًا، لينتهى مسيره بمحطة القاهرة، ويترتب على ذلك تعديل مسير القطارين 81 و723 وفقًا للجداول المحددة.

وأكدت الهيئة، فى هذا السياق، استمرار حرصها على التطوير المتواصل للخدمات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويلبى احتياجات مختلف فئات الجمهور، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تشمل تحديث البنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات وإجراءات السلامة، وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفنى، وتحسين مستوى الخدمات داخل القطارات والمحطات، إلى جانب تبنى حلول تقنية حديثة لتنويع وسائل حجز تذاكر السفر.

وتأتى هذه الجهود فى إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز مكانتها كأحد أعمدة النقل الجماعى فى مصر