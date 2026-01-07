دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى التهدئة وضبط النفس، عقب مقتل فتى مراهق ليل الثلاثاء، بعدما دهسته حافلة خلال احتجاجات فى القدس ضد قانون يهدف إلى تجنيد اليهود المتدينين المتشددين فى الجيش الإسرائيلى.

وقال نتنياهو، فى بيان صدر فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء: «أدعو إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الوضع، حتى لا نشهد مآسى إضافية»، مؤكدًا أن الحادث «سيخضع لتحقيق شامل»، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكانت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية قد أفادت بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، بعدما دهست حافلة متظاهرين من اليهود الحريديم فى القدس، كانوا يحتجون على تجنيدهم فى الجيش.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن فتى كان عالقًا أسفل الحافلة جرى إعلان وفاته، بينما أُصيب عدد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، تم احتجاز سائق الحافلة للتحقيق، دون صدور تفاصيل إضافية حتى الآن بشأن ملابسات الحادث.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الثلاثاء، بأن حاخامات بارزين دعوا إلى تنظيم الاحتجاجات فى القدس رفضًا لقانون التجنيد.