قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية في المرحلة الأولى للانتخابات بالخارج، تمت بسلاسة وفاعلية، وتابعت غرفة العمليات جميع المراحل حيث تم إدخال البيانات والأرقام الخاصة بـ 40 لجنة انتخابية من بين لجان المصريين بالخارج، شاملة الأصوات التي حصل عليها المرشحون في 14 محافظة.

وأضاف "بنداري" أنه تم الانتهاء من متابعة آخر ناخب مصري في جمعية الانتخاب بدولة الكويت، مشيرًا إلى رصد ظاهرة إيجابية تتمثل في متابعة بعض المرشحين لتصويت المصريين في الخارج في دولة الكويت، موضحا أن ذلك يتم دون أي تدخل في العملية الانتخابية، وإنما كنوع من تعزيز الوعي الانتخابي، وعدد هؤلاء المرشحين بلغ 8.

وأشار "بنداري" إلى أن المرحلة التالية تبدأ بعد انتهاء أعمال اللجنة حيث يقوم السفير بفرز الأصوات ورفعها على البرنامج المعد للهيئة، ثم تحرير محضر وإغلاقه ووضعه في الحقيبة الدبلوماسية لإرساله للهيئة، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات في الداخل، ليتم جمع النتائج وإعلانها رسمياً بواسطة رئيس الهيئة قاضي الانتخابات المستشار حازم بدوي.

ويأتي ذلك في إطار الجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الهيئة لإجراء الانتخابات على مدار 83 يومًا، منذ من دعوة الناخبين في 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان نتيجة جولة الإعادة في 25 ديسمبر المقبل.