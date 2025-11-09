طمأن الدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، المواطنين بأن الوضع المتعلق بمرض الحمى القلاعية في مصر «شبه مستقر ولا توجد مشكلة نهائيا».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» إلى تواجد الحمى القلاعية في مصر منذ 50 عاما، مضيفا أن الوزارة تنفذ حملات تحصين دورية ضده منذ 40 عامًا.

وحذر من «فيديوهات مزيفة» جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنفوق الماشية، بهدف إثارة البلبلة في مصر، مؤكدا أنها تعود لدول مثل الهند وسريلانكا وباكستان.

ونوه أن الحمى القلاعية «سريعة الانتشار» وتنتقل في صورة سبع عترات مختلفة، موضحا أن «الفارق بين الآن وعامي 2006 و2012؛ أننا هذه المرة علمنا بدخول الوباء مبكرًا جدًا، في حين المرات السابقة لم نكتشفه إلا بعد أن تسبب في إصابة ربع أو نصف الثروة الحيوانية».

وأوضح أن التحصين ضد عترة لا يوفر مناعة ضد أخرى، محذرً ا من خطورة المرض باعتباره «شديد الانتشار وعابرا للحدود، ينتقل عبر الهواء».

وأشاد بـ «قصة النجاح التي تُدرس للسنوات المقبلة» خلال 2025، مشيرا إلى التعامل مع الموقف بشكل مبكر للغاية منذ مايو الماضي، بعد رصد انتشار العترة الجديدة «SAT 1» في دول الجوار مثل ليبيا ودول الخليج.

وتابع: «بدأنا منذ شهر مايو في عمليات التقصي الكامل، وبحلول شهر يونيو تمكنا من عزل العترة الجديدة، وبدأ معهد المصل واللقاح في تجهيز التحصين اللازم لها في بداية أغسطس والبدء في تحصين كل الحيوانات».

وأشار إلى أن توقيت ظهور المرض في أغسطس ساعد في الحد من انتشاره السريع، مشددا أن الحمى القلاعية «لن توثر على أسعار اللحوم أو جودتها، ولم نصل لمرحلة غلق الأسواق».