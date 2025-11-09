مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي «The Grand Ball» في قصر عابدين

استضافت مصر، مساء أمس السبت، ولأول مرة، حفل (The Grand Ball) الملكي الفاخر، والذي يُقام هذا العام خارج موطنه الأصلي في إمارة موناكو، ليُعقد في قصر عابدين التاريخي، أحد أهم وأعرق القصور الملكية في العالم، وتنظمه مؤسسة Noble Monte-Carlo.

ويُعد (The Grand Ball) من أفخم وأرقى الفعاليات الملكية العالمية التي تُقام سنويًا تحت رعاية الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، ويُصنَّف ضمن فئة (Ultra Luxury Royal Events) التي تجمع كبار الشخصيات من العائلات الملكية والنبلاء ورموز المجتمع والدبلوماسية حول العالم.

وتأتي استضافة هذا الحدث الفريد ضمن فعاليات ختام النسخة الخامسة من حملة «مانحو الأمل» (Hope Givers) العالمية، التي تُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري في القاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وكان المتحف القومي للحضارة المصرية قد استضاف، أمس، أولى فعاليات الختام، على أن يُقام الحفل الختامي للحملة يوم 9 نوفمبر الجاري بدار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويحظى حفل (The Grand Ball) بمشاركة ملكية ودبلوماسية رفيعة المستوى، من بينها حضور الأميرة بياتريس دي بوربون-الصقليتين، والأمير جواتشيم موراه، وممثلين رسميين عن القصر الأميري في موناكو، إلى جانب عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة من فرنسا وأوروبا، وكبار الشخصيات العامة من مصر والعالم.

وأعرب وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن اعتزازه باستضافة مصر لأول مرة هذا الحدث الملكي العالمي، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم واستضافة الفعاليات الفاخرة ذات الطابع الثقافي والحضاري.

وأشار إلى أن الحدث يُبرز الوجه المشرق لمصر كوجهة تجمع بين الأصالة الملكية والحداثة المعمارية، ويؤكد مكانتها كمنصة عالمية لاحتضان الفعاليات التي تمزج بين الفخامة والثقافة الإنسانية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حرص الهيئة على دعم ورعاية مثل هذه الأحداث النوعية والاستثنائية، موضحًا أن (The Grand Ball) يمثل فرصة فريدة للترويج لمصر عالميًا كوجهة فاخرة تجمع بين التاريخ والعصرية.

وأضاف أن استضافة مصر لحدث يُصنَّف عالميًا ضمن فئة (Ultra Luxury Royal Events) هو تأكيد جديد على أن مصر هي الوجهة الفاخرة والتاريخية الأكثر تميزًا في العالم، بما تمتلكه من قصور ملكية فريدة ومشروعات عصرية كالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حرص مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي على استقبال الضيوف المشاركين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما يعكس مستوى التنظيم والاحترافية في استقبال الأحداث الدولية الكبرى.

وكان المتحف القومي للحضارة المصرية قد استضاف أيضًا فعالية «الماستر كلاس الدولي» ضمن حملة «مانحو الأمل»، التي تُنظم بالتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة مثل Better World Fund وListen2Hearn، في إطار دعم الجهود الإنسانية والصحية العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن (The Grand Ball) الملكي يُعد من أعرق وأرقى الحفلات الملكية في أوروبا، إذ انطلقت نسخته الأولى في إمارة موناكو عام 1954 تحت رعاية الأمير الراحل رينيه الثالث والأميرة غريس كيلي، واستمر تنظيمه سنويًا تحت إشراف الأمير ألبير الثاني.

ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، مع دعم المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم، حيث يجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين في أمسية تُجسد الأناقة والرقي والتعاون الإنساني.