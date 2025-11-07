نقيب الفلاحين: قضاء الوقت مع الحمير يقلل التوتر ويبعث الشعور بالطمأنينة

رأى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن قضاء الوقت بصحبة الحمير يقلل التوتر ويبعث الشعور بالطمأنينة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» إن دراسة أجريت في إسبانيا من منظمة تُدعى «الحمار السعيد»؛ أثبتت فعليا أن «قضاء الوقت مع الحمير يقلل التوتر ويبعث الطمأنينة»، على حد قوله.

وأضاف أن هذا التأثير قد يختلف من شخص لآخر، مشيرا إلى ارتياح البعض نفسيًا مع حيوانات أخرى كالقطط والكلاب وتتعلق بها وتستريح نفسيا معها أكثر من البشر.

واعتبر أن «الحمار مظلوم بسبب اسمه الذي أصبح يستخدم كإهانة»، مشددا أن «الحمار من أصدق الحيوانات وأكثرها صبرًا»، كما أنه ساعد الإنسان كثيرًا في العصور الماضية، بعد أن كان وسيلة النقل الأساسية و«الصديق الأوفى للمزارع» في حرث الأرض ونقل المحصول.

وتابع أن «الناس تجور على الحمار لأنه يتحمل كثيرًا ولا يتكلم أساسًا؛ لكنه من الحيوانات الأليفة التي يحبها كثير من الناس وترتاح نفسيا معها».

وأشار إلى أن دول العالم أجمع تسعى اليوم للحفاظ على الحمير من الانقراض لحماية التوازن البيئي، في ظل التراجع في أعدادها عالميًا، والتي تقدر بحوالي 44 مليون حمار؛ نتيجة استبدال دوره بالآلات ووسائل النقل الحديثة، وتراجع فوائده الاقتصادية.

ولفت إلى أن الخوف من انقراضه دفع العالم إلى تخصيص «اليوم العالمي للحمار» في الثامن من مايو من كل عام للاحتفاء بالحمار، مشددا أن «على عكس الشائع، الحمار حيوان ذكي جدًا ولطيف».

ونوه إلى أن الحزب الديمقراطي، أحد أكبر حزبين في الولايات المتحدة، يتخذ من الحمار رمزًا له، مشيرا في الوقت ذاته إلى نقش الحمار على جدران المعابد المصرية القديمة.

واختتم حديثه داعا الجميع إلى تغيير نظرتهم السلبية والنظر إلى الحمار باعتباره «آية من آيات الله في الأرض».