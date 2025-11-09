وفاة امرأة وإصابة 15 شخصا جراء أمواج عملاقة ضربت جزيرة تينيريفي

توفيت أمرأة وأصيب 15 شخصا آخرين عندما ضربت موجتان عملاقتان جزيرة تينيريفي الإسبانية، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية يوم السبت.

ووفقا للمكتب الصحفي للحكومة الإقليمية، كانت مدينة بويرتو دي لا كروز الساحلية على الساحل الشمالي للجزيرة الأكثر تضررا، حيث جرفت الأمواج عشرة أشخاص إلى المياه.

ورغم محاولات الطاقم الطبي إنعاشها، أصيبت امرأة بسكتة قلبية وتوفيت. وكان ثلاثة سياح فرنسيين من بين تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح بالغة.

ووقع حادث آخر شمالًا في بلايا ديل روكي دي لاس بوديجاس، حيث نقل خمسة آخرون إلى المستشفى مصابين بجروح متوسطة وعولج سادس في مسرح الحادث، بحسب المسؤولين.

وتقع تينيريفي في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وهي جزء من جزر الكناري الإسبانية.. وتضرب الأمواج العاتية الناتجة عن العواصف القوية في أعماق البحار سواحل الأرخبيل بشكل متكرر، وخاصةً في فصلي الخريف والشتاء.

وتصدر وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية بانتظام تحذيرات من مثل هذه الأمواج، على الرغم من تحذير السلطات من احتمال وصول أمواج عالية فجأة ودون سابق إنذار.