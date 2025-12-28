يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو

نجح يوفنتوس في الخروج بفوز ثمين خارج ملعبه، بعدما تفوق على مضيفه بيزا بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وعانى البيانكونيري لكسر صمود أصحاب الأرض طوال دقائق اللقاء، قبل أن ينجح المدافع بيير كالولو في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 73، مانحًا فريقه أفضلية مهمة.

وفي الوقت بدل الضائع، حسم التركي كينان يلدز المواجهة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 32 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث بالتساوي مع ميلان، ويضيق الخناق على فرق الصدارة، بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد بيزا عند 11 نقطة، ليبقى في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الكالتشيو.