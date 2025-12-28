قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المؤشرات الاقتصادية قد تكون إيجابية، إلا أن المعيار الأهم هو أحوال المواطنين ومستوى دخولهم، في عام 2026.

وأشارت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس السبت، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم وجود أعباء جديدة خلال العام المقبل، قائلة: "هذا الكلام سنلزم الحكومة به".

وأضافت أن الحفاظ على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية يرتبط بتوافر موارد حقيقية للدولة، مثل: "الضرائب، وإيرادات قناة السويس، والاستثمار"، موضحة أن الاعتماد فقط على بيع الأراضي والأصول دون استثمار حقيقي عودة مسار الإصلاح الاقتصادي إلى الخلف، سيؤدي مجددًا إلى الضغط على دخل المواطن.

وأكدت على تمنّيها أن تكون الحكومة، سواء استمرت أو جرى تغييرها، قد استوعبت دروس المرحلة السابقة، متمنية عدم العودة مجددًا إلى برامج صندوق النقد الدولي، وفيما يتعلق بالمديونية، أوضحت أن الدين يُعد مؤشرًا مهمًا على صحة أي اقتصاد، لافتة إلى أن الدين يلتهم معظم الموازنة العامة، لافتة إلى أنه حوالي 64% من الاستخدامات، تنفق على الدين وخدمته.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن برنامج صندوق النقد مع مصر سينتهي خلال عام، وإنهم سينزلون بمعدلات الدين لمستوى لم تصل إليه الدولة منذ 50 عامًا.