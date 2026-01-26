كونتي يحذر نابولي قبل مواجهة تشيلسي: العاصفة لن تنتهي قريبا

حذر المدير الفني لنادي نابولي، أنطونيو كونتي، من أن أزمة الإصابات التي يعاني منها فريقه لن تنتهي في الوقت القريب، مشددًا على ضرورة دعم الجماهير للفريق في هذه الفترة العصيبة.

وجاءت تصريحات كونتي بعد الخسارة القاسية للنيراتزوري على ملعب يوفنتوس (3-0) مساء الأحد، والتي جعلت الفريق المضيف يقترب نقطة واحدة فقط من نابولي في ترتيب الدوري الإيطالي.

ويواجه نابولي منذ عدة أشهر أزمة إصابات مستمرة، ولم يكن لقاء أمس استثناءً، إذ غاب عن صفوف الفريق العشرة لاعبين من التشكيلة الأساسية، من بينهم كيفن دي بروين، ديفيد نيريس، أمير رحماني، بيلي جيلمور، ماتيو بوليتانو، فرانك زامبو أنجيسا، وفانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "حتى اللاعبين الذين كان من المفترض أن يعودوا تأخروا في استرجاع لياقتهم. الوضع صعب، وما قلته للفريق هو أن لا أحد يغادر السفينة. الجميع يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع هذه المرحلة التي استمرت لفترة طويلة. العاصفة لم تنتهِ، ولن تنتهي قريبًا، لذلك علينا جميعًا أن نستعد، وأهم شيء ألا نفقد الثقة أو الإيمان بالنفس أو الحماس، وهي الصفات التي ميزتنا حتى الآن رغم الظروف الصعبة".

وبالحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو (ستاديو مارادونا)، أضاف كونتي: "سنعطي اللاعبين الوقت للراحة، ونساعدهم على التعافي، ونحضّر المباراة قليلًا من خلال الفيديو، وفي الوقت نفسه يجب الاهتمام بالجانب النفسي للفريق. يجب ألا ننسى أن آخر خسارة لنا قبل هذه المباراة كانت ضد أودينيزي، وقد فزنا حتى بكأس السوبر الإيطالي في ظل ظروف صعبة، رغم أن الوضع الحالي أصبح أكثر تعقيدًا".

وتابع: "أتوقع من الجماهير أن تكون إلى جانب الفريق، سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة. هناك مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهناك كأس إيطاليا. الأزمة لن تنتهي غدًا، لذلك علينا أن نكون متحدين ومتكاتفين، ونستمد طاقة إيجابية من الجميع، داخل وخارج الملعب".