أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات خلال الربع الرابع من عام 2025.

وبلغ معدل البطالة 7.9% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ7.7% في الربع الثالث من العام.

وهذا هو أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ الربع الثالث من عام 2021، ولكنه أقل بكثير من ذروته التي سجلها في الربع الثاني من عام 2015.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 56 ألف شخص ليصل إلى 5ر2 مليون شخص، مقارنة بالربع الثالث من العام، وفقا للبيانات.

وارتفع معدل البطالة في فرنسا القارية إلى 7.7% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ7.5% في الربع الثالث من العام.

وبلغ معدل البطالة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما 21.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ19.1% في الربع الثالث.