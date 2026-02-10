نقل 4583 داعشيا من السجون السورية إلى العراق

أفاد متحدث أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي عدد عناصر تنظيم داعش الذين تم نقلهم من السجون والمعتقلات السورية إلى العراق لغاية الآن بلغ 4583 عنصرا من أصل سبعة إلى ثمانية الآف عنصر يمثلون 42 دولة عربية وأجنبية.

وقال الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في مقابلة مع تلفزيون (العراقية)، إن عملية نقل عناصر داعش من سوريا الى العراق جارية ومستمرة جوا وبرا على شكل دفعات وفق إجراءات أمنية وصولا إلى أماكن الاحتجاز المؤمنة بشكل كامل في العراق ولا مجال لحدوث أية خروقات.

وذكر أن عملية نقل عناصر داعش جاءت لثقة المجتمع الدولي بالعراق وأيضا من حق العراقيين التعرف على مدى الظلم الذي تعرضو له حيث تجرى مع هؤلاء منذ 28 من الشهر الماضي تحقيقات قضائية من قبل قضاة كبار في محكمة تحقيق بغداد الكرخ.

وتابع أن "التحقيقات الأولية كشفت عن أن هناك عناصر شديدي الخطورة وقيادات كبيرة في داعش ومنهم من قام بجرائم مباشرة ضد الشعب العراقي في سنوات سابقة كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم استخدم الأسلحة الكيمياوية في تنفيذ جرائمه في العراق وهذه كلها كشفتها التحقيقات الأولية".

وأضاف أن القضاء العراقي بدأ التحقيق مع عناصر داعش من الصفر رغم أن "لدينا معلومات هائلة عن بعض عناصر داعش وخاصة خلال الفترة من عام 2014 ومابعدها وأن التحقيقات ستستمر لعدة أشهر ".

وأوضح معن: "الجانب السوري لم يجر أية محاكمات مع عناصر داعش لكن سيتم محاكمتهم في العراق وفق معطيات وأدلة وتقاطع المعلومات المتوفرة لدينا ، ونتوقع الحصول على نتائج كبيرة وتحديد من قام بهذه الجرائم في العراق".

وأكد أن "جميع عناصر داعش القادمين من سوريا يمثلون العراق وسوريا إضافة إلى 42 دولة عربية وأجنبية سيحاكمون وفق قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب بعد إجراء التحقيق معهم وفق الاختصاص المكاني والانتماء إلى داعش ومتاح للعراق محاكمتهم وتنفيذ العقوبة بحقهم".

ووصف المتحدث عناصر داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بأنهم "قنبلة بشرية موقوته لو كانوا خارج السجون".

وقال: "هم الآن في مأمن في سجون عراقية مؤمنة ، تجنبنا خطورتهم والعراق اليوم رأس حربة في محاربة الإرهاب ولدينا تعاون وتنسيق مع جميع دول العالم وهناك تنسيق مستمر بشأن هذه القضية".

وذكر: "المعتقلون ليسوا أشخاصا عاديين وهناك لجان حكومية ومن مستشاري الأمن القومي تعمل على تفكيك الفكر الظلامي لعناصر داعش ولدينا اليوم جهد كبير داخل السجون لتفكيك فكر داعش التكفيري".

وتابع: "الحرب على الإرهاب لن تتوقف والقوات العراقية تنفذ عمليات استباقية بجهد استخباري وضربات جوية ضد مضافات داعش وخلاياه النائمة في مناطق متفرقة أوقعت إصابات دقيقة".

وأوضح معن، أن القوات العراقية على استعداد كامل لمواجهة أية عملية تسلل لعناصر داعش من خارح الحدود وخلاياه النائمة في العراق محدودة وقليلة وتحت السيطرة من قبل القوات الأمنية.

وأكد أن الشريط الحدودي مع سوريا مؤمن بشكل كامل بقوات قتالية وتحصينات كبيرة وأن العراق لديه رؤية شاملة عما يجري خارج الحدود.