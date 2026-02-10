باكستان وإندونيسيا تبحثان تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، وروزان روزلاني وزير الاستثمار الإندونيسي والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الإندونيسي (دانانتارا)، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وقال دار، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع مع الوفد الإندونيسي اليوم الثلاثاء، إن زيارة الوفد جاءت في وقتها بعد سلسلة من التبادلات الرئاسية الأخيرة بين باكستان وإندونيسيا، والتي تم خلالها إجراء مناقشات واسعة النطاق ومثمرة.

وأشار المسئول الباكستاني، إلى أن الجانبين انخرطا في مشروعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والاقتصاد والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع، وأعرب عن ارتياحه للزخم الإيجابي في العلاقات.

وأضاف أن باكستان وإندونيسيا، باعتبارهما أكبر دولتين من حيث الأغلبية المسلمة، تربطهما روابط قوية وإمكانيات كبيرة غير مستغلة لتعزيز التعاون.

وسلط دار الضوء على التنسيق الوثيق بين الجانبين في المحافل المتعددة الأطراف، ولا سيما منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وكذلك المنصات الدولية الأخرى.

ومن جانبه، أكد روزلاني، إن إندونيسيا تؤمن بقوة بوجود إمكانات كبيرة غير مستكشفة بين الدولتين.

واستعرض روزلاني الهيكل الاقتصادي لإندونيسيا، قائلا إن الاستهلاك المحلي يمثل نحو 53 إلى 54% من النمو الاقتصادي، والاستثمار نحو 29 إلى 30 %، والإنفاق الحكومي 7 إلى 8% وصافي الصادرات حوالي 2 %، مؤكدًا على الدور الحاسم للاستثمار في مسار نمو إندونيسيا.

وتابع بالقول إن صندوق الاستثمار (دانانتارا) أنشئ في فبراير 2025 من خلال دمج الشركات المملوكة للدولة، مما جمع 1044 شركة بإجمالي أصول يلامس تريليون دولار.

وأضاف أن الصندوق يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس ويعيد استثمار الأرباح من الشركات المملوكة للدولة دون الاعتماد على الميزانية الحكومية.

وأعرب روزلاني، عن انفتاح إندونيسيا على العمل مع باكستان بالتعاون مع صناديق الاستثمار والمكاتب ذات الصلة، خاصة في قطاعات مثل زيت النخيل والزراعة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، وأبدى تفاؤله بتفاعلات مثمرة وناجحة خلال الزيارة.