3 شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات

ذكرت شركات «العال» و«إسرائير» و«أركياع» الإسرائيلية للطيران اليوم الاثنين، أنها ستسمح بإلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب «حالة الضبابية» في المنطقة.

وعلقت العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقا في المنطقة.

وذكرت شركة «إير فرانس» في بيان نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء السبت، أنها ألغت رحلاتها بين باريس ودبي الجمعة والسبت، مما أدى إلى تعليق الخدمة بشكل مؤقت إلى الإمارة «بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط».

وأوقفت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) رحلاتها إلى دبي والرياض والدمام وتل أبيب حتى إشعار آخر. وأوضحت في بيان لها أنه كإجراء احترازي، تتجنب حاليا التحليق في المجال الجوي لعدد من دول الخليج بالإضافة إلى إيران والعراق وإسرائيل.

وأصدرت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية بيانا قالت فيه إنه حتى نهاية الشهر «ستُسيّر الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وعمّان كرحلات نهارية. وهذا يعني أن أطقم الطائرات ستعود مباشرة دون المبيت طوال الليل».

وأعلنت لوفتهانزا أيضا إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 28 مارس المقبل، وقالت إن «المجال الجوي الإيراني سيظل غير متاح أمام الطائرات».

وجاء هذا الاضطراب في أعقاب تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بأن أمريكا نشرت أصولا بحرية إلى الشرق الأوسط، مما جدد المخاوف من احتمالية تنفيذه تهديداته بمهاجمة إيران بسبب قمع الحكومة العنيف للمتظاهرين.

ووصلت حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» إلى الشرق الأوسط، مساء أمس الأحد، في ظل ترقب هجوم عسكري أمريكي على إيران.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن «هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز الدفاعات»، فيما وصف ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي الأسبوع المقبل بأنه «حاسم».

وبحسب القناة العبرية، فإن سفينة تحمل أنظمة دفاع صاروخي تقترب من إسرائيل، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الدفاع.

وأضافت أن الجيش الأمريكي يستعد لتعزيز الدفاع على الأرض، مع توقع نشر بطاريات دفاع جوي من طراز «ثاد» في الأيام القادمة.