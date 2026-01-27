صدر ضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، كتاب «بوسي.. رحلة البحث عن الجمال الخفي» للكاتبة الصحفية هبة محمد علي، والصادر عن دار الحكيم للنشر والتوزيع.

يتناول الكتاب سيرة الفنانة القديرة بوسي بوصفها نجمة استثنائية، مسلطا الضوء على العوامل التي أسهمت في تكوين موهبتها منذ الطفولة والنشأة، مرورا بمحطات فنية بارزة من خلال قراءة تحليلية لأهم أعمالها السينمائية والدرامية.

كما يضم الكتاب حوارا مطولا مع بوسي، تتحدث فيه بصراحة عن مختلف مراحل حياتها والتحديات التي واجهتها على المستويين الإنساني والفني.

ويتميز الكتاب أيضا باحتوائه على شهادات إنسانية وفنية لعدد من النجوم والكتاب والمخرجين والمصورين الذين عملوا مع بوسي عن قرب، واقتربوا من تجربتها الشخصية والمهنية، حيث تكشف هذه الشهادات عن جوانب غير معروفة من شخصيتها، وتقدم قراءة موازية لمسيرتها من زوايا متعددة.

وتوضح الكاتبة هبة محمد علي أن الكتاب يعيد النظر في الصورة النمطية التي لاحقت بوسي لسنوات طويلة، حيث ارتبط اسمها بلقب «قطة السينما المصرية» دون سعي منها، وهو لقب بدا في ظاهره احتفاء بجمالها، لكنه أخفى في جوهره تقليلا غير منصف من موهبتها.

ويرصد الكتاب كيف واجهت اتهامات جاهزة بأن جمالها كان سر نجوميتها، وأن زواجها من الفنان نور الشريف شكل بوابة شهرتها، ليكشف عن مسيرة فنانة صنعت مكانتها بالإرادة والاجتهاد والموهبة الحقيقية.

ويقدم «بوسي.. رحلة البحث عن الجمال الخفي» بورتريهًا إنسانيا وفنيا لبوسي كما هي، بلا رتوش أو أقنعة، حيث تتجلى روحها الحلوة وجمالها العميق الذي يتجاوز الملامح إلى الجوهر.

يُذكر أن هبة محمد علي كاتبة صحفية متخصصة في كتب السير الفنية، وسبق أن صدر لها كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة) عن سيرة الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، وكتاب (محمد جلال عبد القوي.. أديب الدراما العربية) الذي تناول سيرة أحد أبرز كتاب الدراما في عصرها الذهبي.