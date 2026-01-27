نائب رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين: لا تجازفوا بالشراء الآن ولا تتسرعوا في البيع

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسواق الذهب تشهد حالة من عدم وضوح الرؤية بشأن سقف الارتفاعات السعرية، في ظل توقعات اندلاع حرب في إيران وردود فعل قوية منها، وهو ما يؤدي إلى تراجع الثقة في الاستثمارات التقليدية.

وأضاف "منيب" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن هذه الأوضاع تدفع المستثمرين إلى التحول نحو الذهب والفضة باعتبارهما ملاذين آمنين لحفظ القيمة، مشيرًا إلى أن الفضة دخلت بقوة في سباق الارتفاعات السعرية، خاصة مع استخدامها على نطاق واسع في الصناعات المختلفة، ما جعل معدلات زيادتها تفوق الذهب.

ولفت إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل اليوم نحو 55 ألف جنيه، وهو مستوى غير مسبوق في السوق المحلية، لافتًا إلى أن سعر أوقية الذهب ارتفع من ألفين و628 دولارًا في الأول من يناير 2025 إلى نحو 5 آلاف و100 دولار حاليًا، بنسبة زيادة 95% خلال سنة واحدة، وهي قفزة لم تكن متوقعة.

وأردف أن حالة عدم اليقين الحالية تفرض قدرًا كبيرًا من الحذر في قرارات الشراء، ناصحًا بعدم المجازفة في شراء الذهب في الوقت الراهن، محذرًا حائزي الذهب من التسرع في بيعه، نظرًا لعدم التأكد من وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها بعد، بينما يمثل الشراء مخاطرة محتملة، إذ قد يتعرض المشتري للخسارة في حال تراجع الأسعار.