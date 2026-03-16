الأهلي يشكو حكم مباراة الترجي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على التقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ضد السنغالي عيسى سي، حكم مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، بعد الأخطاء الكارثية التي شهدتها المباراة وأثرت على النتيجة.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما علمته «الشروق» فإن النادي الأهلي سيتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي عيسى سي؛ بسبب الأخطاء التحكيمية خلال مباراة الفريق ضد نادي الترجي التونسي.

وترى إدارة النادي الأهلي أن القرارات التحكيمية شهدت جدالًا كبيرًا وأثرت على نتيجة المباراة، خاصة عدم طرد لاعب الترجي في بداية المباراة، بعد تدخل عنيف من الخلف على قدم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، بالإضافة إلى ركلة الجزاء المشكوك في صحتها، وكذلك الرجوع لتقنية الفيديو بعد بداية لعبة جديدة عكس ما ينص عليه بروتوكول قانون الفار.

بالإضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء صريحة وواضحة للنادي الأهلي، وعدم مراجعة حكم الفيديو للقرار.

في سياق متصل استقر النادي الأهلي على تقديم شكوى ضد تجاوزات جماهير الترجي التونسي، وستكون الشكوى مدعومة بفيديوهات توثق ما حدث من تجاوزات من جماهير الترجي قبل المباراة بجوار فندق الإقامة وأثناء المباراة والألعاب النارية و إلقاء زجاجات علي اللاعبين قبل بداية المباراة بدوري الأبطال.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل، 21 مارس الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في غياب لجماهير الأهلي نتيجة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على خلفية أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي.