الاتحاد الأوروبي: إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أولوية ملحة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا يمثل أولوية ملحّة، مشيرًا إلى تركيزه على خفض التصعيد في الحرب على إيران وحماية حرية الملاحة.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، إنّ وزراء خارجية الاتحاد أكدوا أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا يمثل أولوية ملحّة.

ولفتت إلى أنهم لم يبدوا تأييدًا لتوسيع تفويض المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” ليشمل المضيق، في وقت شددت فيه على أن الاتحاد يركز على خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة.

وأضافت كالاس، أنه "بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، اليوم الاثنين، ناقش الوزراء تعزيز مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر عبر زيادة الأصول البحرية.

وأشارت إلى أنه لم تكن هناك رغبة لدى الدول الأعضاء في تعديل تفويضها حاليًا ليمتد شمالًا نحو مضيق هرمز.