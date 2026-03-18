أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 4 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و253 شهيدا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي صدر عن الوزارة، وقالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية نحو 4 شهداء، إضافة إلى 14 مصابا.

ولم تشر الوزارة إلى ملابسات سقوط الضحايا الجُدد، إلا أن إسرائيل ترتكب منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، خروقات يومية بالقصف وإطلاق النيران تسفر عن شهداء ومصابين.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "677 شهيدا، و1813 مصابا".

وبذلك أشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى "72 ألفا و253 شهيدا، و171 ألفا و912 مصابا".

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.