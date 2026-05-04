جريحان وأضرار مادية إثر استهداف مبنى سكني في سلطنة عمان

أفاد مصدر أمني عماني، بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء باستهداف.

أفاد مصدر أمني عماني، بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء باستهداف.

وأضاف أن الاستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، وتأثر أربع مركبات، وزجاج أحد المنازل المجاورة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتابع المصدر: «تقوم الجهات المختصة بتقصي الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين».

#عاجل /



أفاد مصدر أمني بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية #بخاء باستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، وتأثر أربع مركبات، وزجاج أحد المنازل المجاورة. وتقوم الجهات المختصة بتقصي الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين… — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 4, 2026

جاء هذا التطور بالتزامن مع اعتداءات تعرضت لها الإمارات، وقالت إنها نُفِّذت من إيران في خضم تصعيد قد ينسف اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.