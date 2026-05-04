جريحان وأضرار مادية إثر استهداف مبنى سكني في سلطنة عمان

أفاد مصدر أمني عماني، بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء باستهداف.
وأضاف أن الاستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، وتأثر أربع مركبات، وزجاج أحد المنازل المجاورة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وتابع المصدر: «تقوم الجهات المختصة بتقصي الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين».
جاء هذا التطور بالتزامن مع اعتداءات تعرضت لها الإمارات، وقالت إنها نُفِّذت من إيران في خضم تصعيد قد ينسف اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.