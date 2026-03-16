الكويت: إسقاط 7 طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال 24 ساعة

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم الإثنين، إسقاط 7 طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المتحدث باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل خلال الإيجاز الإعلامي في شأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على الكويت.

وأوضح العميد فاضل أن الحرس الوطني تمكن من التصدي وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة و24 طائرة درون منذ بداية العدوان الإيراني الآثم بإجمالي 27 طائرة مسيرة فيما تعاملت وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لكتيبة الهندسة مع 31 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع مختلفة.

وطمأن المواطنين والمقيمين بأن القراءات الإشعاعية في الأجواء والمياه الإقليمية الكويتية طبيعية، وأن مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني على جاهزية تامة على مدار الساعة لمتابعة الحالة الإشعاعية وتقديم القراءات المستمرة ورصد أي مخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة من خلال خط ساخن على مدار الساعة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: "رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية أربع طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد، وتم تدمير واحدة فيما سقطت أخرى خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر".

وأضاف العطوان خلال الإيجاز الإعلامي إن طائرتين مسيرتين سقطتا شمال البلاد دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأفاد العطوان بأن قوة تابعة للحرس الوطني تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين ضمن مواقع المسئولية في إطار التكامل والتعاون بين الجهات العسكرية في البلاد.