تنظم دار الشروق لقاءً مع الروائية دينا شحاتة، مساء اليوم الثلاثاء 27 يناير، لمناقشة وتوقيع روايتها الأحدث «انخدعنا»، الصادرة عن دار الشروق.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 مساءً، بجناح دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قاعة 2 – رقم B28.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

طارق عيسوي، ابن بورسعيد، من أولئك الرجال الذين لا تسير بهم الحياة فحسب، بل تسير بهم مدينة بأكملها. رجلٌ راهن بكل ما يملك على أحلام بسيطة: حبّ ظنَّه طوق نجاة، وتجارة عاندها موج السوق، وشغف بكرة القدم اهتزت له المدرجات قبل أن ينتهي بصمت مطبق.

عبر أزقة تختزن الذاكرة، وبين حكايات السمسمية وأغنيات البحر، يجد طارق نفسه وجهًا لوجه مع حصاد عمره. لكن هذه ليست قصته وحده، بل هي سيرة مدينة شهدت التحولات الكبرى، ورأت أبناءها يطاردون أوهامًا جميلة، ظنوا لبعض الوقت أنها الحقيقة.

ماذا لو كانت كل الانتصارات التي صدقتها مجرد خدعة؟ وهل يملك طارق الشجاعة ليواجه هذا الوهم، أم سيكتفي بتشجيع أخير لطفل ما زال يرى في المستحيل هدفًا؟

دينا شحاتة؛ كاتبة روائية وطبيبة بيطرية مصرية، من مواليد بورسعيد عام 1987، وعضو اتحاد كتَّاب مصر. صدرت لها عدة روايات منها: «رحيل وغربة» الحاصلة على منحة مؤسسة المورد الثقافي، و«نداهة أصيل» التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (في فرع المؤلف الشابّ)، و«ما ألقاه الطير» التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية في فرع شباب الأدباء.