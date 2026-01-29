ترامب: بوتين وافق على وقف الهجمات على كييف لمدة أسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف الهجمات لمدة أسبوع على كييف ومدن أوكرانية أخرى.

وأشار ترامب إلى شدة البرد في أوكرانيا كسبب لمبادرته مع بوتين، مؤكدا أنه هو من طلب شخصيا الوقف المؤقت للهجمات.

ولم يصدر في البداية أي تأكيد من جانب موسكو.

ولم يتضح من تصريحات ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في واشنطن متى قد يبدأ بالضبط ما يُفترض أنه وقف مؤقت للهجمات.

تأتي تصريح ترامب هجوم روسي موسّع استهدف قطاع الطاقة الأوكراني، يوم السبت الماضي حيث هزّت الانفجارات العاصمة كييف خلال ساعات الليل، وتسبب القصف في انقطاع الكهرباء عن نحو 1.2 مليون منزل في أنحاء البلاد، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.





