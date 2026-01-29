 ماذا قال ترامب عن فنزويلا وحماس وروسيا وأوكرانيا في اجتماع مجلس الوزراء؟ - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026
ماذا قال ترامب عن فنزويلا وحماس وروسيا وأوكرانيا في اجتماع مجلس الوزراء؟

هدير عادل ووكالات
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 8:08 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 8:08 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أبلغ الرئيسة الفنزويلية المؤقتة بالوكالة، ديلسي رودريجيز، بأنه سيفتح المجال الجوي فوق فنزويلا، مشيرا إلى أن الأمريكيين سيكونون قريبًا قادرين على زيارة البلاد.

وأضاف ترامب، خلال اجتماع العاشر لمجلس الوزراء في فترة ولايته الثانية، اليوم الخميس، أنه أعطى تعليماته إلى وزير النقل الأمريكي شون دافي وقادة الجيش الأمريكي لفتح المجال الجوي بحلول نهاية اليوم، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وتابع: "سيتمكن المواطنون الأمريكيون في وقت قريب جدًا من الذهاب إلى فنزويلا، وسيكونون في أمان هناك".

وتحدث ترامب خلال الاجتماع عن الحرب في غزة، حيث قال: "يبدو أن حماس ستقوم بنزع سلاحها".

وأضاف أن "حماس كان لها دور كبير في إعادة الرهائن إلى أهاليهم"، مؤكدا أن الحركة "ساعدت كثيرًا في استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وفيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال ترامب: "طلبتُ من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عدم إطلاق النار بسبب موجة البرد القياسية"، وإن بوتين "وافق على عدم إطلاق النار لمدة أسبوع".

