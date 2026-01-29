رويترز: البحرية الأمريكية ترسل سفينة حربية إضافية للشرق الأوسط

قال مسئول أمريكي لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إن البحرية الأمريكية أرسلت سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط وسط تعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقة وتصاعد التوتر.

وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المدمرة "ديلبرت دي. بلاك" دخلت المنطقة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك عدد المدمرات في الشرق الأوسط إلى ست، إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى.

وأمس الأربعاء، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولا عسكريا أمريكيا ضخما يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء، قال ترامب إن "أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذا الأسطول "أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا"، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.