تنظم دار الشروق لقاءً مع الكاتب محمد أبو زيد، مساء اليوم الثلاثاء 27 يناير، لمناقشة وتوقيع روايته الأحدث «عنكبوت في القلب»، الصادرة عن دار الشروق.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 5:30 مساءً، بجناح دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب قاعة 2 – رقم B28.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

في عالم تتلاشى فيه الحدود بين الواقع والخيال، وتتداخل «لعبة الحياة» مع «لعبة الرواية» في نسيج عبثي ساحر، تصحبنا رواية «عنكبوت في القلب» إلى أعماق عوالمها الفريدة.

«بيبو» الرجل الذي عشَّش عنكبوت في قلبه، فمنعه من الحب، يقابل «ميرفت» التي تعيش على أطراف الحياة وتجد في الغرائب ملاذًا. يلتقيان صدفة ليجدا نفسيْهما في مواجهة عالم فانتازي لم يختبراه من قبل. عالم تتشابك فيه الحكايات المتقطعة، والشخصيات المستوحاة من التراث والسينما بأسلوب شاعري مميز.

هذه الرواية لا تُقدم قصة تقليدية، بل هي رحلة في قلب الكتابة ذاتها، تصيبك بالشك في كل ما تقرأ، وتكتشف أن اللا منطق واللا يقين هما جوهر اللعبة الفنية. عمل أدبي مبتكر، يدعوك لتجربة قراءة تتجاوز المألوف، وتستفز عقلك.

محمد أبو زيد؛ شاعر وروائي وصحفي مصري، مؤسِّس ورئيس تحرير موقع الكتابة الثقافي، صَدَرَت له تسعة دواوين، وثلاث روايات: «ملحمة رأس الكلب»، «أثَرُ النبى»، و«عنكبوت في القلب» التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية ـ فرع كبار الأدباء، وحاز جائزة سعاد الصباح في الشِّعر عن ديوانه «أمطار مَرَّت من هنا»، وجائزة الدولة التشجيعية في الشِّعر عن ديوانه «جحيم»، وتُرْجِمَت قصائده إلى الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والتركية والألمانية.