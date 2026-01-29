ترامب: وجهت بإعادة فتح المجال الجوي لفنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أبلغ رئيسة فنزويلا ديلسي رودريجيز، بأنه سيفتح جميع المجالات الجوية التجارية فوق فنزويلا وسيتمكن الأمريكيون قريبًا من زيارتها.

وقال ترامب اليوم الخميس، إنه أمر وزير النقل الأمريكي شون دافي وقادة الجيش الأمريكي بفتح المجال الجوي بنهاية اليوم.

وقال الرئيس الجمهوري: "سيتمكن المواطنون الأمريكيون قريبًا جدًا من الذهاب إلى فنزويلا، وسيكونون آمنين هناك."

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغت إدارة ترامب الجمهورية، الكونجرس بأنها تتخذ الخطوات الأولى لربما إعادة فتح السفارة الأمريكية المغلقة في فنزويلا بينما تستكشف استعادة العلاقات مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في أعقاب الغارة العسكرية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس آنذاك نيكولاس مادورو مطلع الشهر الجاري .

وجرى اقتياد مادورو إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم التعاون مع "بعض أكثر مهربي المخدرات والإرهابيين المرتبطين بالمخدرات عنفا وإنتاجية في العالم" لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وفقا للائحة الاتهام.