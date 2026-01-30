أمين صندوق الوفد: انتخابات رئاسة الحزب يوم مميز وتقدم نموذجا فريدا

وجه الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، رسالة إلى الوفديين اليوم خلال انتخابات رئاسة الحزب، قائلا: “افرحوا بحزبكم اليوم، إنه يوم مميز لا يوجد مثله في أي حزب سياسي".

وأكد حسان في تصريحات خاصة لـ”الشروق” أن الوفد يقدم نموذجًا فريدًا في استحقاق انتخابي يتكرر كل أربع سنوات.

وأوضح أن موقفه معلن مسبقًا، حيث يساند الدكتور السيد البدوي، وأنه انسحب من انتخابات رئاسة الحزب دعمًا له، نظرًا لتشاركه معه نفس القاعدة التصويتية.

وكشف حسان عن المهام المنتظرة من رئيس الحزب الجديد، مؤكدًا أن المطلوب منه الكثير، خاصة أن الحزب يخرج بعد ثماني سنوات من حالة صدام كاملة مع وضعه المتدهور.

وأضاف أن الرئيس الجديد لحزب الوفد سيواجه مسئوليات مالية وإدارية وتنظيمية وسياسية كبيرة.

وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد بنظام التصويت الإلكتروني، الذي يطبق لأول مرة في انتخابات «بيت الأمة»، مع استخدام الحبر الفسفوري للناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وانحصر السباق الانتخابي بين مرشحين اثنين من أصل سبعة، هما الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا.

وشهد سباق انتخابات رئاسة حزب الوفد تنازلات وانسحابات من جانب عدد من المرشحين، وهم: النائب الوفدي السابق عصام الصباحي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب السابق ووكيل مجلس الشيوخ الأسبق، بسبب انحصار التصويت على الجمعية العمومية دون اللجان النوعية، كما تنازلا الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، والنائب الوفدي السابق عيد هيكل، معلنين دعمها للسيد البدوي.

وخلال العملية الانتخابية، التقى الدكتور السيد البدوي، المرشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد، بمنافسه الدكتور هاني سري الدين، خلال تواجدهما في الحزب للإدلاء بأصواتهما، وأكدا أن الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو حزب الوفد، مشددين على روح الأخوة وتبادل الاحترام بينهما.