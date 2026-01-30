845 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة خلال أسبوع

غادرت معبر رفح البري 845 شاحنة مساعدات، منذ يوم الأحد حتى يوم أمس الخميس، وذلك إلى معبر كرم أبو سالم؛ ضمن جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس بلغ 24 ألفا و763 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 400 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 909 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 289 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفا و584 طنا من الغاز، و60 ألفا و345 طن سولار، و1266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.