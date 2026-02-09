أفغانستان: تشديد عقوبات تعاطي المخدرات والاتجار بها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقرت حركة طالبان الأفغانية قانون جنائي جديد يتضمن عقوبات جديدة على تعاطي المخدرات والاتجار بها، تشمل أحكاما بالسجن، في الوقت الذي يتحول فيه تعاطي المخدرات في أفغانستان نحو المخدرات التخليقية.

وبموجب القانون الجنائي الجديد الذي أقرته حركة طالبان، يمكن أن يواجه الأفراد الذين يتعاطون المواد المخدرة عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر حسب حالتهم، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية.

ويفرض القانون عقوبات أشد بالسجن على تجار المخدرات، تتراوح بين سنة وسبع سنوات، فيما تُفرض أيضا عقوبات بالسجن على زراعة الخشخاش والحشيش.

ويشمل القانون قائمة بالمواد مثل الهيروين والأفيون والحشيش والكحول والترامادول وغيرها من المخدرات، مع تشديد العقوبات وفقا للكميات المضبوطة.

ويظهر تقرير حديث للأمم المتحدة أن أنماط تعاطي المخدرات في أفغانستان تتحول من المخدرات التقليدية نحو المخدرات التخليقية وإساءة استعمال الأدوية التقليدية.

ورغم تصريحات حركة طالبان بحظر إنتاج وتعاطي المخدرات، تشير تقارير دولية إلى أن مشكلات تعاطي وإنتاج المخدرات ما زالت منتشرة على نطاق واسع في أنحاء أفغانستان.