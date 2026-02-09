الصين: سياستنا تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن تايوان.

وقال لين جيان "نحث الجانب الياباني مجددا على التراجع عن التصريحات الخاطئة التي أدلت بها تاكايشي بشأن تايوان، وعلى إظهار صدقها، من خلال إجراءات ملموسة في التزامها بحماية الأسس السياسية للعلاقات الصينية اليابانية".

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، مما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأثارت تاكايتشي خلافا دبلوماسيا مع بكين في نوفمبر بعدما قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعا يهدد بقاء" اليابان وقد يؤدي إلى رد عسكري.

وقالت الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.