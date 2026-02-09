رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفد رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية ويستعرض مشروعات القناة

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا رفيع المستوى يضم رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية من 30 دولة، إلى جانب مراقبي الاتحاد الأوروبي، وذلك بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة.

وجاءت الزيارة للتعرف على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس، وذلك على هامش اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالمستشار بولس فهمي وضيوف مصر، معربًا عن تقديره للدور المهم للهيئات القضائية والمحاكم الدستورية والمجالس الدستورية في إقرار سيادة القانون وضمان استقلال المنظومة القضائية، بما يحقق صالح الشعوب الإفريقية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مسارات التعاون وتعزيز التكامل مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية، موضحًا أن الزيارة تمثل فرصة للتعرف عن قرب على قناة السويس وما شهدته من طفرة في مستوى وحجم خدماتها الملاحية واللوجيستية، ودورها في توطين صناعة الوحدات البحرية، والانفتاح على الأسواق الأوروبية، والذي أثمر عن التعاقد على تصدير قاطرتين لشركة «NERI» الإيطالية.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس نجحت في الحفاظ على مكانتها وثقة عملائها، والتعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، من خلال تبني سياسات تسويقية مرنة والتواصل المباشر مع العملاء، واستمرار تطوير إمكانيات القناة، موضحًا أنه رغم التأثيرات السلبية لأزمة البحر الأحمر على حركة الملاحة خلال العامين الماضيين، فإن مشروعات التطوير لم تتوقف، ونجحت الهيئة في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% عبر مشروع تطوير القطاع الجنوبي، فضلًا عن تحديث أسطول الوحدات المعاونة واستحداث خدمات ملاحية ولوجيستية جديدة.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي إسكندر عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري لقناة السويس باعتبارها صرحًا اقتصاديًا وطنيًا تتجاوز أهميته دعم الاقتصاد المصري إلى دعم حركة التجارة العالمية.

وأكد أن الجهود المتواصلة لتطوير القناة تعزز قدراتها التشغيلية وتسهم في دعم الاقتصاد القومي وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، معربًا عن فخره بهيئة قناة السويس، وقدرتها على مواجهة التحديات وإدارة الأزمات بكفاءة، والتخطيط المستقبلي لتحقيق إنجازات جديدة.

واختُتمت الزيارة بمشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن بالقناة داخل أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة متحف قناة السويس، ثم جولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة مارينا اليخوت.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع هيئة قناة السويس إلى المستشار بولس فهمي، الذي أهدى بدوره درع المحكمة الدستورية العليا لرئيس الهيئة