يتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، غدا الثلاثاء، إلى سلطنة عمان، التي استضافت مفاوضات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الاثنين.

وأشار البيان إلى أن لاريجاني سيزور العاصمة العمانية مسقط، الثلاثاء، ضمن اتصالاته الرسمية، مع وفد مرافق.

ولفت إلى أن لاريجاني سيناقش خلال لقاءاته مع كبار مسئولي سلطنة عمان التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب التعاون الثنائي بين البلدين.

والجمعة، استضافت مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

وترأس الوفد الإيراني في المفاوضات وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما مثَّل الولايات المتحدة المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، للتلفزيون الرسمي ببلاده، إن مفاوضات مسقط كانت "بداية جيدة"، مشيرا إلى وجود "توافق على مبدأ استمرار المفاوضات".

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها خارج البلاد.