تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز وإعادته إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات جادة من نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان ألفاريز قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2030، إلا أن تقارير أشارت مؤخرًا إلى وجود شكوك حول استمراره مع الفريق الإسباني.

ووفقًا لشبكة «ESPN»، فإن تشيلسي فتح بالفعل خطوط اتصال مع وكلاء اللاعب خلال الأسبوع الماضي، في إطار سعيه لتعزيز خط الهجوم، حيث يرى النادي اللندني أن ألفاريز هو الخيار المثالي لقيادة الخط الأمامي بداية من الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد لا يعاني من ضغوط مالية في الوقت الحالي، ما يمنحه مرونة كبيرة في التمسك باللاعب أو المطالبة بمقابل مالي ضخم في حال الموافقة على رحيله.

ويُعد برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بضم ألفاريز، إلا أن أزماته المالية الحالية قد تُعقّد الصفقة، ما يجعل عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي خيارًا أكثر واقعية. كما أبدى أرسنال اهتمامه باللاعب، لكن تشيلسي قد يمتلك أفضلية بفضل علاقته الجيدة مع إدارة أتلتيكو مدريد.

ويبلغ ألفاريز من العمر 26 عامًا، ونجح في تسجيل 11 هدفًا خلال 32 مباراة بجميع المسابقات مع فريقه هذا الموسم.