أبو الغيط يرحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة: خطوة ضرورية لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، مثمنا حرص الأطياف اليمنية على التكاتف والتعاون لتسريع إعلان التشكيل الجديد للحكومة اليمنية في ظروف صعبة تمر بها اليمن والمنطقة.

وأشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن تشكيل حكومة يمنية جديدة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة اليمنية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمضي في الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة، مضيفا أن تخصيص حقائب وزارية للعنصر النسائي وللشباب في الحكومة الجديدة يعكس إرادة سياسية لإعادة الاعتبار للتنوع المجتمعي وللدور التاريخي للمرأة والشباب اليمني في المشاركة المباشرة في القرار الوطني اليمني.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن دعم وحدة اليمن وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والقيام بالدور اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.