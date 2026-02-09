رئيس الحكومة اللبنانية يدين خطف إسرائيل لمواطن لبناني من منزله في جنوب لبنان

أدان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في بيان له صدر اليوم الإثنين، قيام إسرائيل بخطف مواطن لبناني من منزله في جنوب لبنان، وكلّف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بمتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة.

وقال سلام، في بيانه: "أدين بأشدّ العبارات قيام إسرائيل باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي من منزله في الهبارية، إثر توغّل قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان، وخرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكاً للقانون الدولي".

وأضاف: "كلفتُ وزير الخارجية والمغتربين التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة".

وجدّد رئيس الحكومة: "المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في أقرب وقت".

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية، قد توغّلت فجر اليوم الإثنين، سيرًا على الأقدام، إلى بلدة الهبارية في منطقة العرقوب بجنوب لبنان، وأقدمت على خطف المسئول في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي، وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية.